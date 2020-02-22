На саміті ЄС не змогли ухвалити бюджет на 2021-2027 роки

Позачерговий саміт Європейського союзу, на якому лідери країн-членів обговорювали довгостроковий бюджет ЄС на 2021-2027 роки, завершився безрезультатно. Про це пише Daily Mail.

На пресконференції у Брюсселі після завершення саміту президент Європейської Ради Шарль Мішель 21 лютого зазначив, що місія досягти домовленості виявилася неможливою, а сама дискусія виявилася досить складною.

"Вихід Великої Британії залишив блок із мільярдними дірками у своїх фінансах протягом семи років, а бюджетна битва виявила розбіжності між членами ЄС", - описує ситуацію британська газета.

На бюджетному саміті ЄС, який почався 20 лютого, 27 лідерів мали визначити розмір бюджету та затвердити розподіл коштів. На зазначений період - шість років - Шарль Мішель запропонував розподілити близько трильйона євро.

"Німеччина в особі канцлера Меркель хоче витратити більше на зміни клімату, тоді як Франція в особі президента Макрона шукає більше грошей на спільну оборону, а бідніші країни мають рішучість зберегти свої щедрі виплати в ЄС. Але так звана "скромна четвірка" Австрії, Нідерландів, Данії та Швеції не бажає платити більше", - зазначає Daily Mail.

Попри цю ситуацію, Шарль Мішель сказав, що цей саміт був "необхідним та корисним". Проте наразі дата нового саміту невідома.

Нагадаємо, раніше Європарламент відхилив запропонований Європейською радою проект багаторічного бюджету ЄС на 2021-27 роки, визнавши його незадовільним.

Раніше повідомлялося, що Європейський парламент і представники 28 країн-членів Євросоюзу ввечері 18 листопада досягли угоди про бюджет ЄС на 2020 рік. Надходження в бюджет складуть 168,7 млрд євро, що на 1,5% більше порівняно з 2019 роком.

Після виходу Великої Британії зі складу ЄС, у бюджеті Євросоюзу з'явилась прогалина фінансах - 16,5 мільярдів євро.