ЕC согласовал бюджет на 2020 год

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Поступления в бюджет составят 168,7 млрд евро, что на 1,5% больше по сравнению с 2019 годом

Европейский парламент и представители 28 стран членов Евросоюза вечером 18 ноября достигли соглашения о бюджете ЕС на 2020 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Поступления в бюджет составят 168,7 млрд евро, что на 1,5% больше по сравнению с 2019 годом.

Согласованная сумма финансовых поступлений является компромиссом между требованием Европарламента (171 млрд евро) и пожеланиями стран-плательщиков (166,8 млрд).

Общая сумма расходов будет составлять 153,6 миллиарда евро, что на 3,4% больше, чем годом ранее.

Как сообщается, увеличены расходы на защиту климата, на борьбу с безработицей среди молодежи и внедрение цифровых технологий.

В то же время на 85 миллионов евро уменьшен размер помощи кандидату на вступление в ЕС Турции.

Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер заявил, что новый бюджет перенаправит ресурсы в те области, где они особенно необходимы.

"Он поможет создать рабочие места, встретить лицом к лицу климатические изменения и распространить инвестиции по всей Европе", - заявил он.

Представители Германии, которая предоставляет более пятой части бюджета ЕС, назвали новый бюджет "хорошим компромиссом".

По данным экспертов, в случае выхода Великобритании из состава ЕС, в бюджете Евросоюза будет нехватка 16,5 миллиардов евро. В таком случае до конца 2020 года одной лишь Германии предстоит дополнительно внести в бюджет ЕС до 4,2 млрд евро.

Как сообщало РБК-Украина, 28 октября ЕС согласился продлить срок действия Brexit до 31 января 2020 года. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Великобритания может выйти из ЕС до этого срока, если сделка о выходе будет одобрена парламентом.