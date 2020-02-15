Европарламент признал неудовлетворительным проект многолетнего бюджета ЕС

Иллюстративное фото (twitter.com/Europarl_EN)

Бюджет предполагался на 2021-27 года

Европарламент отклонил предложенный Европейским советом проект многолетнего бюджета ЕС на 2021-27 года, признав его неудовлетворительным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Президент Европарламента Дэвид Сассоли отметил, что предложение бюджета является очень далекими от того, что необходимо для адекватного финансирования старых и новых программ ЕС.

"Цифры не очень отличаются от показателей, предложенных предыдущим Финским председательством в ЕС, в отношении которых Европарламент подавляющим большинством уже четко выразил свое несогласие", - отметил Сассоли.

Он заметил, что представленные предложения противоречат заявленным амбициям в трех приоритетных направлениях, которые сами страны-члены, а не Европарламент, поставили в центр внимания: климат, цифровой развитие и укрепление геополитических позиций ЕС.

По словам Сассоли, такие предложения не только создают риски для достижения своих определенных целей ЕС, но и повышают вероятность отставание от Китая и США.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент и представители 28 стран-членов Евросоюза вечером 18 ноября достигли соглашения о бюджете ЕС на 2020 год. Поступления в бюджет составят 168,7 млрд евро, что на 1,5% больше по сравнению с 2019 годом.

РБК-Україа писало, что после выхода Великобритании из состава ЕС, в бюджете Евросоюза будет нехватка 16,5 миллиардов евро. В таком случае до конца 2020 года одной только Германии предстоит дополнительно внести в бюджет ЕС до 4,2 млрд евро.