На саммите в Брюсселе подписали соглашение на 75 млн евро для безопасности украинских дорог

Проект позволит улучшить дорожную безопасность во Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Киеве и Каменце-Подольском

В рамках саммита Украина-ЕС Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и главы украинского правительства подписали финансовое соглашение на повышение безопасности украинских автомобильных дорог. Об этом сообщает Правительственный портал.

Как сообщается, соглашение, которое подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и вице-президент ЕИБ Вазил Худак позволит получить кредит от ЕИБ в размере 75 млн евро.

Также проект позволит улучшить дорожную безопасность во Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Киеве и Каменце-Подольском.

Отмечается, что проектом предусмотрено снижение уровня смертности, травматизма на улицах городов, уменьшение количества ДТП, повышение комфорта передвижения по городу для пассажиров общественного транспорта, пешеходов, велосипедистов, водителей, устранение системных проблем и пробелов в обеспечении безопасности дорожного движения в Украине

"Повышение качества транспортной инфраструктуры является стратегическим приоритетом для Украины", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной раде Украины рассчитывают на конкретные договоренности по итогам двустороннего саммита с Европейским союзом, который пройдет на этой неделе.

Также добавим, что Порошенко сегодня посетит Саммит Украина-ЕС в Брюсселе.