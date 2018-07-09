В Раде рассчитывают на конкретные договоренности по итогам саммита Украина-ЕС

Украина надеется на более активное партнерство с ЕС в экономической сфере

В Верховной раде Украины рассчитывают на конкретные договоренности по итогам двустороннего саммита с Европейским союзом, который пройдет на этой неделе. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Бельгийский вояж: чего ожидать Украине от саммитов ЕС и НАТО в Брюсселе".

В частности, в парламенте ожидают, что по итогам саммита Украина-ЕС стороны сделают не только политические заявления, а договорятся о каких-то конкретных вещах в рамках повестки дня. Именно поэтому, по словам члена комитета Рады по вопросам евроинтеграции Оксаны Юринец (БПП), в обращении к ЕС, которое приняли на прошлой неделе, сделали акцент на части вопросов, связанных с зоной свободной торговли.

"Министерство экономики за последний период времени осуществило очень много необходимых мер для того, чтобы этот рынок был для нас приемлемым", - говорит депутат.

Как отметила замглавы парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Мария Ионова (БПП), кроме того, что в Соглашении об ассоциации четко определенные обязательства Украины, в нем также обозначены обязательства ЕС. По ее словам, Украина хочет более активного сотрудничества и партнерства с Евросоюзом, особенно в вопросах экономического характера.

"Да, у нас вырос экспорт, но все равно некоторые рынки остаются для нас закрытыми, и мы бы хотели, чтобы все-таки Европейский союз также более детально и ответственно относился и к своим обязательствам по отношению к Украине по договору об ассоциации", - подчеркнула народный депутат в комментарии РБК-Украина.

"Мы перестали быть теми, кто что-то просит, а говорим о том, что мы на уровне партнеров можем вместе существовать, думать, какой план по евроинтеграции далее реализовывать и что из этого будет полезного для Украины, учитывая национальные интересы", - уточнила Оксана Юринец.

Похожего мнения придерживается и секретарь профильного комитета Елена Сотник (фракция "Самопомич"). Как пояснила РБК-Украина нардеп, Украина впервые занимает проактивную позицию в диалоге с ЕС, предлагая направления по углублению интеграции.

"Это цифровой союз, или работа в сфере IT и связи, это вопрос энергетической безопасности, то есть энергетический союз, и третье - это таможенный союз, все, что связано с углублением нашего товарооборота, экономические вопросы и стандартизация всех процедур. И все это должно привести к обоюдному взаимовыгодному сотрудничеству", - подчеркнула Сотник.

Напомним, ранее Сотник заявила, что на саммите Украина-ЕС могут отреагировать на намерения блокировки сайтов в Украине. По ее словам, Еврокомиссия во время избирательного процесса будет наблюдать за тем, что происходит в украинских СМИ.

"Поэтому я думаю, что мы можем ожидать (во время саммита, - ред.), по крайней мере, каких-то выпадов и отдельных заявлений в сторону Украины", - отметила Сотник.