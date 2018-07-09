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Інтерв'ю

На саміті в Брюсселі підписали угоду на 75 млн євро для безпеки українських доріг

НовиниПолітика    09.07.2018 - 14:28
Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе та Вазіл Худак підписують угоду (kmu.gov.ua)
Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе та Вазіл Худак підписують угоду (kmu.gov.ua)

Проект дозволить покращити дорожню безпеку у Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Києві та Кам’янці-Подільському

У рамках саміту Україна-ЄС Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та очільники українського уряду підписали фінансову угоду на підвищення безпеки українських автомобільних доріг. Про це інформує Урядовий портал.

Як повідомляється, угода, яку підписали віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе та віце-президент ЄІБ Вазіл Худак дозволить отримати позику від ЄІБ у розмірі 75 млн євро.

Також проект дозволить покращити дорожню безпеку у Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Києві та Кам’янці-Подільському.

Зазначається, що проектом передбачено зниження рівня смертності, травматизму на вулицях міст, зменшення кількості ДТП, підвищення комфорту пересування містом для пасажирів громадського транспорту, пішоходів, велосипедистів, водіїв, усунення системних проблем і прогалин у забезпеченні безпеки дорожнього руху в Україні

"Підвищення якості транспортної інфраструктури є стратегічним пріоритетом для України", - зазначила  Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Верховній раді України розраховують на конкретні домовленості за підсумками двостороннього саміту з Європейським союзом, який пройде на цьому тижні. 

Також додамо, що Порошенко сьогодні відвідає Саміт Україна-ЄС в Брюселі.

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Теги публікації: дороги, Саммит ЕС, Європейський Інвестиційний Банк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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