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Интервью

Порошенко сегодня посетит Саммит Украина-ЕС в Брюсселе

НовостиПолитика    09.07.2018 - 09:15
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Лидеры Украины и ЕС обсудят, в частности, состояние имплементации Соглашения об ассоциации

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 9 июля, осуществит визит в учреждения Европейского союза (ЕС) для участия в Саммите Украина-Европейский Союз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Как сообщается, на Саммите лидеры Украины и ЕС обсудят состояние имплементации Соглашения об ассоциации и перспективы дальнейшего углубления секторальной интеграции Украины в сферах цифрового рынка, энергетического союза, таможенного дела, а также внедрение реформ и вопросы укрепления энергетической безопасности.

Также стороны планируют обсудить координации действий с целью противодействия российской агрессии, повышение эффективности политики санкций против России и усиления международного давления на Кремль для полного выполнения минских договоренностей.

Отметим, ежегодный Саммит Украина - ЕС является уже двадцатой встречей лидеров Украины и Евросоюза и первой с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации.

На встрече высокого уровня 9 июля в Брюсселе украинскую делегацию возглавляет президент Петр Порошенко.

От Евросоюза - президент Европейского совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Среди других участников саммита Украина - ЕС Федерика Могерини, верховный представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности;

Сесилия Мальмстрем, екрокомиссар по вопросам торговли;

Валдис Домбровскис, вице-президент Еврокомиссии;

Марош Шефчович, вице-президент Еврокомиссии.

Напомним, сегодня, 9 июля, вступило в силу решение Европейского союза о выделении Украине 1 миллиарда евро займов макрофинансовой помощи.

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Теги публикации: Порошенко Петр, саммит, Брюссель, Украина -ЕС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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