Саммит Вышеградской группы отменили из-за венгерской поддержки России

Саммит министров обороны стран Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, отменили из-за венгерской поддержки России. Встреча должна была пройти 30-31 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Как заявили в Министерстве обороны Словакии, встреча не состоится, поскольку Польша и Чехия отказалась принимать участия из-за того, что Венгрия фактически поддерживает действия России в войне против Украины.

В частности, из-за риторики Будапешта по поводу российского вторжения в Украину отменил участие министр обороны Польши Мариуш Блащак как и его чешская коллега Яна Чернохова.

"Я всегда поддерживала V4, и мне очень жаль, что дешевая российская нефть сейчас важнее для венгерских политиков, чем украинская кровь" - написала она в своем Twitter.