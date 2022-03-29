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Саммит Вышеградской группы отменили из-за венгерской поддержки России

Фото: из-за позиции премьера Венгрии Виктора Орбана отменили саммит V4 (facebook com orbanviktor1)
Автор: Артем Горовенко

Саммит министров обороны стран Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, отменили из-за венгерской поддержки России. Встреча должна была пройти 30-31 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Как заявили в Министерстве обороны Словакии, встреча не состоится, поскольку Польша и Чехия отказалась принимать участия из-за того, что Венгрия фактически поддерживает действия России в войне против Украины.

В частности, из-за риторики Будапешта по поводу российского вторжения в Украину отменил участие министр обороны Польши Мариуш Блащак как и его чешская коллега Яна Чернохова.

"Я всегда поддерживала V4, и мне очень жаль, что дешевая российская нефть сейчас важнее для венгерских политиков, чем украинская кровь" - написала она в своем Twitter.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан ранее объяснил нежелание отказываться от российской нефти и газа тем, что Венгрия слишком зависит от энергоресурсов РФ.

Отметим, Чехия предлагала рассмотреть принятие Украины в Вышеградскую группу.

Вышеградская группа была создана в 1991 году для совместной интеграции Польши, Чехии, Словакии и Венгрии в европейские структуры.

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