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Саміт Вишеградської групи скасували через угорську підтримку Росії

Фото: через позицію прем'єра Угорщини Віктора Орбана скасували саміт V4 (facebook com orbanviktor1)
Автор: Артем Горовенко

Саміт міністрів оборони країн Вишеградської групи, до якої входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина, скасували через угорську підтримку Росії. Зустріч мала пройти 30-31 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Як заявили в Міністерстві оборони Словаччини, зустріч не відбудеться, оскільки Польща і Чехія відмовилася брати участі через те, що Угорщина фактично підтримує дії Росії у війні проти України.

Зокрема, через риторику Будапешта з приводу російського вторгнення до України скасував участь міністр оборони Польщі Маріуш Блащак як і його чеська колега Яна Чернохова.

"Я завжди підтримувала V4, і мені дуже шкода, що дешева російська нафта зараз важливіша для угорських політиків, ніж українська кров" - написала вона у своєму Twitter.

Нагадаємо, угорський прем'єр Віктор Орбан раніше пояснив небажання відмовлятися від російської нафти і газу тим, що Угорщина занадто залежить від енергоресурсів РФ.

Зазначимо, Чехія пропонувала розглянути прийняття України до Вишеградської групи.

Вишеградська група була створена в 1991 році для спільної інтеграції Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини в європейські структури.

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