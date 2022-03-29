Саміт Вишеградської групи скасували через угорську підтримку Росії

Саміт міністрів оборони країн Вишеградської групи, до якої входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина, скасували через угорську підтримку Росії. Зустріч мала пройти 30-31 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Як заявили в Міністерстві оборони Словаччини, зустріч не відбудеться, оскільки Польща і Чехія відмовилася брати участі через те, що Угорщина фактично підтримує дії Росії у війні проти України.
Зокрема, через риторику Будапешта з приводу російського вторгнення до України скасував участь міністр оборони Польщі Маріуш Блащак як і його чеська колега Яна Чернохова.
"Я завжди підтримувала V4, і мені дуже шкода, що дешева російська нафта зараз важливіша для угорських політиків, ніж українська кров" - написала вона у своєму Twitter.
Нагадаємо, угорський прем'єр Віктор Орбан раніше пояснив небажання відмовлятися від російської нафти і газу тим, що Угорщина занадто залежить від енергоресурсів РФ.
Зазначимо, Чехія пропонувала розглянути прийняття України до Вишеградської групи.
Вишеградська група була створена в 1991 році для спільної інтеграції Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини в європейські структури.
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