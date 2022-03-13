Чехия предлагает рассмотреть принятие Украины в Вышеградскую группу
Украину могут принять в Вышеградскую группу. Министр обороны Чехии Яна Чернохова предлагает рассмотреть такую возможность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в эфире местного ТВ.
По ее словам, помимо рассмотрения вступления Украины в НАТО и Европейский союз нужно рассмотреть вопрос о расширении Вышеградской группы за счет Украины. В том числе потому, что она граничит с тремя из четырех членов этого объединения.
"Нас многое объединяет с ней, в том числе, негативный опыт в общении с Россией", - подчеркнула Чернохова.
Отметим, Вышеградская группа - это объединение четырех центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Была создана в 1991 году для совместной интеграции в европейские структуры.
Напомним, подробнее о европейских перспективах нашей страны читайте в материале "Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы".
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