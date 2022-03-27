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Орбан обосновал нежелание поддержать эмбарго на нефть и газ из России

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Венгрия, Воскресенье 27 марта 2022 11:30
Орбан обосновал нежелание поддержать эмбарго на нефть и газ из России Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com.orbanviktor1)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против эмбарго на российские нефть и газ, поскольку стран сильно зависит от энергоносителей из РФ. Венгрия получает из России 85% газа и 61% нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

"То, чего просят украинцы, - это полностью остановить венгерскую экономику, снова потерять годы развития и снизить уровень производительности венгерской экономики до уровня, который был 8-10 лет назад", - сказал он.

По его словам, "если не будет нефти и газа, венгерская экономика остановится: придется закрыть заводы, будет массовая безработица".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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