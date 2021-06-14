Саммит НАТО выступил за независимое расследование посадки самолета Ryanair в Минске

Саммит НАТО в итоговом коммюнике выступил за независимое расследование инцидента с принудительной посадкой борта Ryanair в Минске. Лидеры Альянса также призвали власти Беларуси соблюдать международное право и уважать права человека.

Об этом говорится в финальном коммюнике саммита НАТО .

Участники саммита подчеркнули, что поддерживают принятые союзниками меры в отношении белорусских властей и компаний. "Мы призываем Беларусь соблюдать нормы международного права, уважать права человека и основные свободы и немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных", - уточняется в коммюнике.

"Мы поддерживаем независимые расследования, в том числе проводимые Международной организацией гражданской авиации (ИКАО)", - говорится в документе.

Напомним, 23 мая белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair именно для того, чтобы задержать Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Протасевич и Сапега были редакторами оппозиционных белорусских Telegram-каналов.

Отметим, 14 июня арестованного оппозиционного журналиста Романа Протасевича привели на брифинг белорусского Министерства иностранных дел. Мероприятие было посвящено принудительной посадке самолета Ryanair в аэропорту Минска.

Как сообщало РБК-Украина, 14 июня в Брюсселе прошел саммит лидеров государств НАТО. На повестке дня сегодняшнего саммита был ряд насущных вопросов, в том числе и Украина.