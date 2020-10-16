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Саммит лидеров ЕС в Берлине отменяют из-за коронавируса

Автор: Андрей Козловский

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что очный саммит лидеров ЕС, который должен состояться в Берлине в ноябре, отменен из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Такое решение было принято после встречи лидеров ЕС в Брюсселе.

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Об этом сообщает Associated Press.

"Нам придется отказаться от встречи, потому что, по моему мнению, это важно для уменьшения контактов", - сказала Меркель.

На саммите, что планировался 16 ноября в Берлине, лидеры 27 стран-членов должны были обсуждать политику блока относительно Китая.

Напомним, сегодня премьер-министр Финляндии Санна Марин покинула заседание саммита ЕС и отправилась на самоизоляцию.

Кроме того, накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен покинула саммит ЕС для того, чтобы пойти на самоизоляцию после контакта с сотрудником его офиса, у которого обнаружили коронавирус.

Также ранее Ангела Меркель и главы правительств федеральных земель договорились усилить противоэпидемические мероприятия в Германии из-за распространения COVID-19.

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