Премьер Финляндии ушла на самоизоляцию из-за контакта с зараженным COVID-19

Фото: Санна Марин (facebook.com MarinSanna)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин покинула заседание саммита ЕС и отправилась на самоизоляцию. Такое решение она приняла после контакта с заразившимся COVID-19 человеком.

Об этом сообщает The Times.

Как сообщается, на этой неделе глава финского правительства провела встречу с депутатом парламента Финляндии, у которого потом диагностировали коронавирус.

Узнав эту информацию, Санна Марин сегодня покинула Совет Европы. Она попросила премьер-министра Швеции Стефана Левена представлять Финляндию во время заключительного заседания.

Напомним, накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен покинула саммит ЕС для того, чтобы пойти на самоизоляцию после контакта с сотрудником ее офиса, у которого обнаружили коронавирус.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс самоизолировался на неделю после контакта с зараженными коронавирусом.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября.