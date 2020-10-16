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Премьер Финляндии ушла на самоизоляцию из-за контакта с зараженным COVID-19

Пятница 16 октября 2020 16:34
Премьер Финляндии ушла на самоизоляцию из-за контакта с зараженным COVID-19
Фото: Санна Марин (facebook.com MarinSanna)
Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Финляндии Санна Марин покинула заседание саммита ЕС и отправилась на самоизоляцию. Такое решение она приняла после контакта с заразившимся COVID-19 человеком.

Об этом сообщает The Times.

Как сообщается, на этой неделе глава финского правительства провела встречу с депутатом парламента Финляндии, у которого потом диагностировали коронавирус.

Узнав эту информацию, Санна Марин сегодня покинула Совет Европы. Она попросила премьер-министра Швеции Стефана Левена представлять Финляндию во время заключительного заседания.

Напомним, накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен покинула саммит ЕС для того, чтобы пойти на самоизоляцию после контакта с сотрудником ее офиса, у которого обнаружили коронавирус.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс самоизолировался на неделю после контакта с зараженными коронавирусом.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября.

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