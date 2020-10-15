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Президент Еврокомиссии покинула саммит ЕС из-за контакта с больными COVID-19

Четверг 15 октября 2020 18:24
Президент Еврокомиссии покинула саммит ЕС из-за контакта с больными COVID-19
Фото: Урсула фон дер Ляен (flickr.com european_parliament)
Автор: Андрей Козловский

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен покинула саммит ЕС для того, чтобы пойти на самоизоляцию. Такое решение она приняла после контакта с сотрудником ее офиса, у которого обнаружили коронавирус.

Об этом Урсула фон дер Ляен сообщила в своем Twitter.

"Мне только что сообщили, что сегодня утром один из сотрудников моего офиса получил положительный результат на COVID-19. Результат моего теста отрицательный. Однако в качестве меры предосторожности я немедленно оставляю Европейскую раду, чтобы уйти на самоизоляцию", - написала она.

Напомним, Урсула фон дер Ляен 6 октября пропустила саммит Украина-ЕС. Тогда она также пошла на самоизоляцию из-за контакта с инфицированным коронавирусом.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс самоизолировался на неделю после контакта с зараженными коронавирусом.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус 2 октября.

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