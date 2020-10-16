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Саміт лідерів ЄС в Берліні скасовують через коронавирус

Автор: Андрій Козловський

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що очний саміт лідерів ЄС, який мав відбутися у Берліні у листопаді, скасовано через погіршення ситуації з коронавірусом. Таке рішення було прийнято після зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі.

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Про це повідомляє Associated Press.

"Нам доведеться відмовитися від зустрічі, тому що, на мою думку, це важливо задля зменшення контактів", - сказала Меркель.

На саміті, що планувався 16 листопада у Берліні, лідери 27 країн-членів мали обговорювати політику блоку щодо Китаю.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін залишила засідання саміту ЄС і вирушила на самоізоляцію.

Крім того, напередодні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн покинула саміт ЄС для того, щоб піти на самоізоляцію після контакту зі співробітником її офісу, у якого виявили коронавірус.

Також раніше Ангела Меркель і глави урядів федеральних земель домовилися посилити протиепідемічні заходи в Німеччині через поширення COVID-19.

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