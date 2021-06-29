Саммит глав МИД стран G20 принял декларацию о продовольственной безопасности

Саммит глав МИД "Группы 20" (G20) принял декларацию о продовольственной безопасности. Также в ходе встречи обсуждалась ситуация с пандемией коронавируса в мире.
Об этом на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
"Сегодня мы все подтвердили нашу приверженность продовольственной безопасности, приняв в Матере декларацию о продовольственной безопасности", - сказал он.
Министр также отметил, что на саммите обсуждалась ситуация с пандемией коронавируса в мире и вакцинация населения. "Во взаимосвязанном мире многосторонность и международное сотрудничество - единственные эффективные инструменты для решения глобальных проблем. У нас есть пример этого с вакцинами", - сказал Ди Майо.
В итоговом документе саммита отмечается, что при сохранении нынешних темпов прироста населения, число людей, страдающих от голода, к 2030 году превысит 840 млн человек".
При этом в документе уточняется, что "эти цифры не учитывают потери из-за пандемии COVID-19, из-за которой, возможно, данное число вырастет еще на более 100 млн человек".
Напомним, по данным Всемирной продовольственной программе ООН заявили, что более 41 млн человек в мире подвергаются неминуемому риску голода. Еще полмиллиона человек уже находятся в условиях, похожих на голод.
Отметим, ранее в ЮНИСЕФ заявили об угрозе голода десяти миллионов детей уже в 2021 году. Речь идет о детях в Конго, Нигерии, Судане и Йемене.