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Саміт глав МЗС країн G20 прийняв декларацію про продовольчу безпеку

Автор: Дмитрий Кузнецов

Саміт глав МЗС "групи 20" (G20) прийняв декларацію про продовольчу безпеку. Також в ході зустрічі обговорювалася ситуація з пандемією коронавірусу в світі.

Про це на прес-конференції повідомив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

"Сьогодні ми всі підтвердили нашу прихильність продовольчій безпеці, прийнявши в Матері декларацію про продовольчу безпеку", - сказав він.

Міністр також зазначив, що на саміті обговорювалася ситуація з пандемією коронавірусу в світі і вакцинація населення. "У взаємопов'язаному світі багатосторонність і міжнародне співробітництво - єдині ефективні інструменти для вирішення глобальних проблем. У нас є приклад цього з вакцинами", - сказав Ді Майо.

У підсумковому документі саміту наголошується, що при збереженні нинішніх темпів приросту населення, число людей, які страждають від голоду, до 2030 року перевищить 840 млн осіб".

При цьому в документі уточнюється, що"ці цифри не враховують втрати через пандемію COVID-19, через яку, можливо, дане число зросте ще на понад 100 млн осіб".

Нагадаємо, за даними Всесвітньої продовольчої програми ООН заявили, що понад 41 млн осіб у світі піддаються неминучому ризику голоду. Ще півмільйона людей вже перебувають в умовах, схожих на голод.

Зазначимо, раніше в ЮНІСЕФ заявили про загрозу голоду десяти мільйонів дітей вже в 2021 році. Йдеться про дітей у Конго, Нігерії, Судані та Ємені.

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G20Самітпродовольствие