Саміт глав МЗС країн G20 прийняв декларацію про продовольчу безпеку

"Сьогодні ми всі підтвердили нашу прихильність продовольчій безпеці, прийнявши в Матері декларацію про продовольчу безпеку", - сказав він.

Міністр також зазначив, що на саміті обговорювалася ситуація з пандемією коронавірусу в світі і вакцинація населення. "У взаємопов'язаному світі багатосторонність і міжнародне співробітництво - єдині ефективні інструменти для вирішення глобальних проблем. У нас є приклад цього з вакцинами", - сказав Ді Майо.

У підсумковому документі саміту наголошується, що при збереженні нинішніх темпів приросту населення, число людей, які страждають від голоду, до 2030 року перевищить 840 млн осіб".

При цьому в документі уточнюється, що"ці цифри не враховують втрати через пандемію COVID-19, через яку, можливо, дане число зросте ще на понад 100 млн осіб".