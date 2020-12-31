В четырех странах 10 миллионам детей грозит голод, - ЮНИСЕФ

Фото: ЮНИСЕФ (osvitanovа.com.ua)

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили об угрозе голода десяти миллионов детей уже в следующем году. Речь идет о детях в Конго, Нигерии, Судане и Йемене.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Эти страны сейчас переживают тяжелый гуманитарный кризис, связанный с отсутствием продовольствия и пандемией.

По прогнозам экспертов, в 2021 году в Конго от острого недоедания будут страдать примерно 3,3 миллиона детей в возрасте до пяти лет. Это связано с последствиями пандемии COVID-19 и социально-экономическими проблемами, с которыми сталкиваются семьи с детьми.

На северо-востоке Нигерии в будущем году от острого недоедания будут страдать более 800 тысяч детей, многим из которых грозит риск голодной смерти.

В Южном Судане в 2021 году почти 7,3 миллиона человек - около 60 процентов населения - будут ощущать нехватку продовольствия. Из них - 1,4 миллиона детей, что является самым высоким показателем с 2013 года.

Указано, что в Йемене от острого недоедания страдают более 2 млн детей в возрасте до пяти лет. По прогнозам организации, это число будет расти. В 133 районах на юге страны, где проживает 1,4 миллиона детей, в период с января по октябрь 2020 года число детей, страдающих от острого недоедания, увеличилось почти на 10%.

Кроме того, в Буркина-Фасо, Мали и Нигере в результате обострения конфликтов, миграции населения и климатических потрясений примерно 5,4 миллиона человек в будущем году будут испытывать трудности. По сравнению со средним показателем за пять лет острая нехватка продовольствия увеличилась на 167% в Буркина-Фасо, на 34% - в Мали и 39% - в Нигере.

Напомним, в ООН считают, что 2021 год может стать катастрофическим за последние 75 лет. Причиной называют рост количества людей, которые находятся на грани голодной смерти.

Как писало РБК-Украина, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что к концу 2020 года на грани голода рискуют оказаться 130 млн человек.