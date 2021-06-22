Более 40 млн человек находятся на грани голода, - ООН

Во Всемирной продовольственной программе ООН заявили, что более 41 млн человек в мире подвергаются неминуемому риску голода. Еще полмиллиона человек уже находятся в условиях, похожих на голод.

В организации отметили, что резкий рост цен на основные продукты питания усугубляет существующее давление на продовольственную безопасность.

После снижения уровня голода в течение нескольких десятилетий, с 2016 года в мире наблюдается рост голода, вызванный конфликтами и изменением климата.

В 2019 году на грани голода, по данным ВПП, находились 27 миллионов человек, но с 2020 года к этому добавилась пандемия COVID-19.

Мировые цены на продовольствие выросли в мае до самого высокого уровня за десятилетие, свидетельствуют данные ООН, при этом основные продукты питания, такие как зерновые, масличные, молочные продукты, мясо и сахар, подорожали в совокупности на 40% по сравнению с уровнем прошлого года. читать далее

Обесценивание валюты в таких странах, как Ливан, Нигерия, Судан, Венесуэла и Зимбабве, усиливает это давление и приводит к росту цен, усиливая отсутствие продовольственной безопасности.