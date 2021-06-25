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Кулеба об обращении Евросовета к России: реалистичный подход вместо незаслуженных подарков

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Пятница 25 июня 2021 12:52
Кулеба об обращении Евросовета к России: реалистичный подход вместо незаслуженных подарков Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Европейском совете назвали выполнение Минских договоренностей ключевым условием для изменения политики ЕС в отношении России. Украина считает это "реалистичным подходом".

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает МИД Украины.

Министр считает "незаслуженными подарками" попытки пригласить президента Владимира Путина на саммит ЕС.

"Я благодарен Европейскому совету за призыв к Российской Федерации взять на себя полную ответственность за полное выполнение Минских договоренностей как ключевое условие любого существенного изменения политики ЕС в отношении РФ. Это реалистичный подход вместо незаслуженных подарков", - отметил Кулеба.

Главы государств и правительств ЕС в ночь на 25 июня приняли выводы Европейского совета по внешним отношениям, которые, в частности, охватывают видение относительно дальнейших отношений между ЕС и Россией на основе пяти руководящих принципов, которые были определены в 2016 году.

Напомним, 23 июня, Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила об инициативе Ангелы Меркель пригласить на саммит глав государства ЕС Владимира Путина. Ее поддержал французский лидер Эммануэль Макрон.

В то же время, премьер Нидерландов отказался от участия в саммите ЕС, если там будет Путин. Этот отказ связывают с катастрофой МН17 на Донбассе.

В результате, инициатива по возобновлению диалога ЕС-РФ на самом высоком уровне не была поддержана.

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Российская Федерация Дмитрий Кулеба
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