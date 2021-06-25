Кулеба об обращении Евросовета к России: реалистичный подход вместо незаслуженных подарков

В Европейском совете назвали выполнение Минских договоренностей ключевым условием для изменения политики ЕС в отношении России. Украина считает это "реалистичным подходом".

Министр считает "незаслуженными подарками" попытки пригласить президента Владимира Путина на саммит ЕС.

"Я благодарен Европейскому совету за призыв к Российской Федерации взять на себя полную ответственность за полное выполнение Минских договоренностей как ключевое условие любого существенного изменения политики ЕС в отношении РФ. Это реалистичный подход вместо незаслуженных подарков", - отметил Кулеба.

Главы государств и правительств ЕС в ночь на 25 июня приняли выводы Европейского совета по внешним отношениям, которые, в частности, охватывают видение относительно дальнейших отношений между ЕС и Россией на основе пяти руководящих принципов, которые были определены в 2016 году.