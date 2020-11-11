Саммит двух Корей, США и Японии предложили провести в ходе Олимпиады-2021

Фото: Пак Чи Вон (flickr com)

Руководитель южнокорейской национальной разведывательной службы Пак Чи Вон предложил провести саммит в 2021 году двух корейских государств, США и Японии в ходе Олимпийских игр в Токио. Предложение было сделано южнокорейским чиновником.

Об этом сообщает Reuters.

Пак Чи Вон отметил, что в ходе саммита можно было бы затронуть вопросы денуклеаризации Северной Кореи, похищения КНДР японских граждан.

"Олимпиада может дать шанс решить двустороннюю проблему принудительного труда и региональные проблемы, включая ядерные программы Северной Кореи и похищенных японцев", - считает он.

Он передал готовность президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина нормализовать отношения с Японией, для чего, по его словам, необходимо, чтобы Япония в какой-то форме принесла извинения за принудительный труд корейцев в ходе японской оккупации Корейского полуострова во время войны.

Напомним, организаторы "Олимпийских игр" в Токио объявили, что с марта 2021 года проведут серию тестовых соревнований на олимпийский объектах.