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Саміт двох Корей, США і Японії запропонували провести в ході Олімпіади-2021

Сеул, Середа 11 листопада 2020 10:03
Саміт двох Корей, США і Японії запропонували провести в ході Олімпіади-2021
Фото: Пак Чі Вон (flickr com)
Автор: Анастасия Рокитна

Керівник південнокорейської національної розвідувальної служби Пак Чі Он запропонував провести саміт в 2021 році двох корейських держав, США і Японії у ході Олімпійських ігор в Токіо. Пропозицію було зроблено південнокорейським чиновником.

Про це повідомляє Reuters.

Пак Чі Вон зазначив, що в ході саміту можна було б торкнутися питання денуклеаризації Північної Кореї, викрадення КНДР японських громадян.

"Олімпіада може дати шанс вирішити двосторонню проблему примусової праці і регіональні проблеми, включаючи ядерні програми Північної Кореї та викрадених японців", - вважає він.

Він передав готовність президента Південної Кореї Мун Чже Іна нормалізувати відносини з Японією, для чого, за його словами, необхідно, щоб Японія в якійсь формі принесла вибачення за примусову працю корейців під час японської окупації Корейського півострова під час війни.

Нагадаємо, організатори "Олімпійських ігор" в Токіо оголосили, що з березня 2021 проведуть серію тестових змагань на олімпійський об'єктах.

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