На саміті у Вільнюсі можуть ухвалити остаточні рішення про вступ України до НАТО, - Стефанішина

Вона відреагувала на слова президента Литви Гітанаса Науседи, який заявив, що присутність президента Володимира Зеленського на саміті НАТО відіграє важливу роль у прийнятті рішень. Стефанішина зазначила, що "тут трошки інша логіка".

"Фактично зараз союзники мають усвідомлювати, як ніколи, відчуття моменту, що саме зараз той момент, де ми маємо почути необхідні політичні рішення, в першу чергу для наших громадян. І, власне, від союзників сьогодні залежить, успішним буде цей саміт чи ні", - сказала вона.

Стефанішина зауважила, що останні кілька місяців українські політики перебувають на постійному зв'язку з усіма союзниками. Так, Зеленський особисто проводить розмови з лідерами країн.

"Не виключаю, що, власне, остаточні рішення можуть бути ухвалені саме у Вільнюсі. Але поки що дискусія триває, і фінального бачення щодо політичних рішень щодо України ми не маємо", - додала вона.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт пройде 11-12 липня у Литві. На ньому Україна прагне отримати політичне рішення щодо підтримки вступу. Зазначимо, Зеленський вважає, що країна має усі підстави для цього.

Україна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству.

Окрім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що на саміті союзники ухвалять рішення про зближення України з Альянсом.

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