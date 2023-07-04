Запрошення до НАТО посилить Україну, РФ сприйме обережність як слабкість, - Науседа

Лідерам НАТО слід бути сміливішими у розгляді прагнення України до членства на саміті Альянсу у Вільнюсі, адже це підвищить ефективність Києва на полі бою, тоді як Москва сприйме будь-яку обережність як слабкість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Литви Гітанаса Науседу в інтерв'ю Reuters .

Він порадив союзникам по НАТО не зважати на побоювання, що приєднання України до Альянсу нібито спровокує Росію.

"Ми не повинні вагатися приймати сміливіші рішення, тому що в іншому випадку режим Путіна вирішить, що західні союзники занадто слабкі, (що їх слід - ред.) загнати в кут, і вони здадуться", - сказав Науседа.

Він зауважив, що "чіткіше формулювання перспективи членства для України, напевно, підвищить бойовий дух українських воїнів на полі бою".

Президент Литви вважає, що на саміті Україні можуть запропонувати обіцянку легшого шляху до членства в НАТО після закінчення війни та більшої військової підтримки.

При цьому, за його словами, є деякі країни, які обережно ставляться до більш чітких формулювань щодо перспективи України. Проте Науседа вже бачить певні зрушення в свідомості їхніх лідерів.

"Ми всі розуміємо, що зараз, у розпал війни, Україна не може одразу вступити в НАТО. Ми це розуміємо. Українці це розуміють. Але нам потрібно створити процедури, як діяти далі… щоб не було марнотратства часу, коли війна закінчиться і перемога буде на українському боці", - сказав він.

За словами президента Литви, к ілька країн готують "додатковий портфель зобов'язань (військової підтримки - ред.)" для України, щоб оголосити на саміті НАТО.

Науседа також сказав, що очікує, що президент України Володимир Зеленський прибуде до Вільнюса попри його попередження про те, що він не бачить сенсу їхати, якщо Києву не буде дано "сигнал" на зустрічі.

"Сподіваюся, він буде тут і зіграє важливу роль у прийнятті рішень у Вільнюсі", - сказав президент Литви.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт Альянсу пройде 11-12 липня у Литві. На ньому Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу. При цьому президент України Володимир Зеленський вважає, що держава має всі підстави для цього.

Окрім того, Україна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству. В Альянсі вже розглядають кілька варіантів гарантій безпеки.

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