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На саммите в Вильнюсе могут принять финальные решения о вступлении Украины в НАТО, - Стефанишина

Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

На саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены могут принять окончательные решения о возможности присоединения Украины к Альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину в эфире телемарафона.

Она отреагировала на слова президента Литвы Гитанаса Науседи, который заявил, что присутствие президента Владимира Зеленского на саммите НАТО играет немаловажную роль в принятии решений. Стефанишина отметила, что "здесь немного другая логика".

"Фактически сейчас союзники должны осознавать, как никогда, ощущение момента, что именно сейчас тот момент, где мы должны услышать необходимые политические решения, в первую очередь для наших граждан. И собственно от союзников сегодня зависит, успешным будет этот саммит или нет", - сказала она.

Стефанишина отметила, что последние несколько месяцев украинские политики находятся на постоянной связи со всеми союзниками. Так, Зеленский лично проводит разговоры с лидерами стран.

"Не исключаю, что, собственно, окончательные решения могут быть приняты именно в Вильнюсе. Но на данный момент дискуссия продолжается, и финального видения политических решений по Украине у нас нет", - добавила она.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит пройдет 11-12 июля в Литве. На нем Украина стремится получить политическое решение по поддержке вступления. Отметим, Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

Украина также хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что на саммите союзники примут решение о сближении Украины с Альянсом.

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НАТООльга Стефанишина