На саміті у ПАР до БРІКС можуть запросити кілька країн, - FT

У рамках саміту у ПАР одразу кілька країн можуть бути запрошені до БРІКС. Список держав-кандидатів поки що тримається в секреті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Повідомляється, що офіційні заявки на вступ до БРІКС подали 23 країни. Співрозмовник видання вважає малоймовірним, що до спілки будуть запрошені одразу всі 23 країни. Очікується, що на саміті будуть узгоджені критерії прийому нових членів.

За даними ЗМІ, єдина валюта не стоїть на порядку денному, незважаючи на невдоволення, що зростає, домінуванням долара серед країн БРІКС. Повідомляється, що на тлі дискусії про розширення БРІКС відбулася суперечка між Китаєм, який хоче бачити в союзі не лише економічну, а й політичну силу та Індією, яка виступає проти цього. Джерело в Пекіні відзначило, що у разі розширення БРІКС на організацію припадатиме така сама частка ВВП, як і на G7.

Глава МЗС ПАР Наледі Пандор раніше заявила, що неправильно розглядати потенційне розширення БРІКС як антизахідний крок. Раніше стало відомо, що на приєднання до БРІКС також претендують Аргентина, Саудівська Аравія та Індонезія.

Саміт БРІКС та ордер МКС на арешт Путіна

Саміт країн БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР) пройде у Південній Африці з 22 по 24 серпня. Президент ПАР Сиріл Рамафоса 14 липня заявив, що Володимир Путін особисто відвідає саміт.

У березні суд Гааги видав ордер на арешт глави Кремля через депортацію українських дітей. Південно-Африканська Республіка, яка є підписувачем Римського статуту, має заарештувати Путіна у разі приїзду. Однак ПАР звинуватила суд у Гаазі у "подвійних стандартах" і заявила, що шукатиме вихід і змінюватиме законодавство. Але вже 19 липня стало відомо, що Путін не поїде на саміт.