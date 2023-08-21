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На саммите в ЮАР в БРИКС могут пригласить несколько стран, - FT

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Понедельник 21 августа 2023 02:49
На саммите в ЮАР в БРИКС могут пригласить несколько стран, - FT Фото: на саммите в ЮАР в БРИКС могут пригласить несколько стран (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В рамках саммита в ЮАР сразу несколько стран могут быть приглашены в БРИКС. Список государств-кандидатов пока держится в секрете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Сообщается, что официальные заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны. Собеседник издания считает маловероятным, что в союз будут приглашены сразу все 23 страны. Ожидается, что на саммите будут согласованы критерии приема новых членов.

По данным СМИ, единая валюта не стоит на повестке дня, несмотря на растущее недовольство доминированием доллара среди стран БРИКС. Сообщается, что на фоне дискуссии о расширении БРИКС произошел спор между Китаем, который хочет видеть в союзе не только экономическую, но и политическую силу, и Индией, которая выступает против этого. Источник в Пекине отметил, что в случае расширения БРИКС на организацию будет приходиться такая же доля ВВП, как и на G7.

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор ранее заявила, что неправильно рассматривать потенциальное расширение БРИКС, как антизападный шаг. Ранее стало известно, что на присоединение к БРИКС также претендуют Аргентина, Саудовская Аравия и Индонезия.

Саммит БРИКС и ордер МКС на арест Путина

Саммит стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) пройдет в Южной Африке с 22 по 24 августа. Президент ЮАР Сирил Рамафоса 14 июля заявил, что Владимир Путин лично посетит саммит.

В марте суд Гааги выдал ордер на арест главы Кремля из-за депортации украинских детей. Южно-Африканская Республика, являющаяся подписателем Римского устава, должна арестовать Путина в случае приезда. Однако ЮАР обвинила суд в Гааге в "двойных стандартах" и заявила, что будет искать выход и изменять законодательство. Но уже 19 июля стало известно, что Путин не поедет на саммит.

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