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Путін приїде на саміт БРІКС, - президент ПАР

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Йоганнесбург, П'ятниця 14 липня 2023 12:29
Путін приїде на саміт БРІКС, - президент ПАР Фото: російський диктатор Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін приїде на саміт БРІКС у Південну Африку. Влада ПАР запевняє, що саміт пройде в офлайн-режимі.

Про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eyewitness News.

Рамафоса на засіданні Ділової ради БРІКС у Сендтоні в четвер увечері заявив, що саміт пройде в очному форматі.

"Ходили чутки, що це теж може стати онлайн-самітом - ні. Він буде віч-на-віч, очі в очі", - сказав президент ПАР.

Того ж дня голова Ділової ради БРІКС Ставрус Ніхалоу запевнив, що всі лідери візьмуть участь особисто. Мова йде про очільників Бразилії, Росії, Індії, Китаю і Південної Африки.

"Очікуйте кількох глав держав. Але важливо, що п'ять глав держав БРІКС відвідають форум", - наголосив Ніхалоу.

Що цьому передувало

Нагадаємо, наприкінці серпня цього року у Південній Африці пройде саміт глав країн БРІКС. Проте візит російського диктатора Путіна досі залишається під питанням, оскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за депортацію українських дітей.

Згідно з законодавством, Південно-Африканська Республіка повинна арештувати Путіна у разі приїзду. ПАР звинуватила суд в Гаазі у "подвійних стандартах" та заявила, що шукатиме вихід і змінюватиме законодавство.

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