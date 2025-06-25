На саміті НАТО обговорять питання України: Рютте розкрив деталі

Саміт НАТО у Гаазі

З 24 по 25 червня в Гаазі проходить саміт країн-членів НАТО. У рамках цього також пройде засідання Ради Україна-НАТО.

Як писало Bloomberg, яке ознайомилося з проектом підсумкового документа саміту НАТО, в документі не буде обіцянки прийняти Україну в Альянс. Водночас протягом останніх років в підсумкових заявах самітів НАТО членство України називали невідворотним.

Вчора, 24 червня, у Білому домі заявили, що президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп на полях саміту може зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським. Зокрема цю інформацію підтвердив голова Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак.

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