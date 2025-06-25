На саммите НАТО обсудят вопросы Украины: Рютте раскрыл детали

Саммит НАТО в Гааге

С 24 по 25 июня в Гааге проходит саммит стран-членов НАТО. В рамках этого также пройдет заседание Совета Украина-НАТО.

Как писало Bloomberg, которое ознакомилось с проектом итогового документа саммита НАТО, в документе не будет обещания принять Украину в Альянс. В то же время в последние годы в итоговых заявлениях саммитов НАТО членство Украины называли неотвратимым.

Вчера, 24 июня, в Белом доме заявили, что президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп на полях саммита может встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В частности эту информацию подтвердил глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак.

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