На саміті БРІКС Росія спробує створити механізми підтримки війни проти України, - ISW

За даними Інституту, на саміт до Казані прибули 36 світових лідерів. Серед них – генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, міністр торгівлі та промисловості Талібану Нуруддін Азізі, віце-прем'єр Сербії Олександр Вулін, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Російський диктатор Володимир Путін на полях саміту вже зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном, з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Моді знову заявив про необхідність знайти "якнайшвидше" мирне рішення війни РФ проти України та підтвердив роль Індії як потенційного посередника.

"Росія, ймовірно, скористається самітом БРІКС як можливістю продемонструвати свої зусилля щодо зміцнення глобальних зв'язків із незахідними державами і, можливо, укласти угоди та створити торгові механізми, за допомогою яких вона зможе підтримати свої військові зусилля в Україні, пом'якшивши наслідки західних санкцій", - йдеться у звіті Інституту.