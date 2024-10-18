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Путін відмовився їхати на саміт в Бразилію через ордер на арешт

П'ятниця 18 жовтня 2024 19:48
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Путін відмовився їхати на саміт в Бразилію через ордер на арешт Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російський диктатор Володимир Путін відмовився їхати на саміт G20 в Бразилію, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. При цьому він заявив, що рішення МКС "легко обійти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Путін заявив, що не поїде на саміт країн G20, щоб нібито не "політизувати" і в такий спосіб не "зривати" захід.

"Ми ж розуміємо, що відбувається навколо Росії. У мене з президентом Лулу прекрасні дружні стосунки. Ну що ж, спеціально туди приїду, щоб порушити нормальну роботу цього форуму? Навіть якщо виключити МКС, розмови будуть тільки про це. Ми фактично зірвемо роботу "двадцятки", ну навіщо?" - сказав диктатор.

Він додав, що направить на зустріч G20 когось замість себе, щоб "гідно представити інтереси Росії".

Водночас Путін заявив, що рішення МКС про його арешт "дуже легко обходиться". За його словами, "достатньо підписати двосторонню угоду, яка обмежить юрисдикцію суду".

Саміт G20 у Бразилії

Нагадаємо, у 2023 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, оскільки він причетний до депортації українських дітей. Таким чином главу Кремля мають заарештувати у країнах, які є членами МКС.

Раніше ми повідомляли, що Україна має дані про те, що російський диктатор Володимир Путін може відвідати саміт "Великої двадцятки" (G20) у Бразилії, який відбудеться в листопаді. Главу Кремля мають заарештувати у разі візиту.

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Володимир Путін Бразилія МКС G20
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