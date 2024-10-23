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На саммите БРИКС Россия попытается создать механизмы поддержки войны против Украины, - ISW

Фото: российский диктатор Владимир Путин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Россия, вероятно, воспользуется саммитом БРИКС как возможностью создать механизмы для усиления своих военных действий в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По данным Института, на саммит в Казань прибыли 36 мировых лидеров. Среди них - генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, министр торговли и промышленности Талибана Нуруддин Азизи, вице-премьер Сербии Александр Вулин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Российский диктатор Владимир Путин на полях саммита уже встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Моди вновь заявил о необходимости найти «скорейшее» мирное решение войны РФ против Украины и подтвердил роль Индии как потенциального посредника.

"Россия, вероятно, воспользуется саммитом БРИКС как возможностью продемонстрировать свои усилия по укреплению глобальных связей с незападными государствами и, возможно, заключить соглашения и создать торговые механизмы, с помощью которых она сможет поддержать свои военные усилия на Украине, смягчив последствия западных санкций", - говорится в отчете Института.

Напомним, в начале сентября стало известно, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.

20 октября стало известно, что бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку на саммит БРИКС в Россию.

Ранее Путин отказался ехать на саммит G20 в Бразилию, где его могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда. При этом он заявил, что решение МКС "легко обойти".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с неанонсированным визитом в Казань в день начала саммита.

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