На саммите БРИКС Россия попытается создать механизмы поддержки войны против Украины, - ISW

По данным Института, на саммит в Казань прибыли 36 мировых лидеров. Среди них - генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, министр торговли и промышленности Талибана Нуруддин Азизи, вице-премьер Сербии Александр Вулин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Российский диктатор Владимир Путин на полях саммита уже встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Моди вновь заявил о необходимости найти «скорейшее» мирное решение войны РФ против Украины и подтвердил роль Индии как потенциального посредника.

"Россия, вероятно, воспользуется саммитом БРИКС как возможностью продемонстрировать свои усилия по укреплению глобальных связей с незападными государствами и, возможно, заключить соглашения и создать торговые механизмы, с помощью которых она сможет поддержать свои военные усилия на Украине, смягчив последствия западных санкций", - говорится в отчете Института.