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Президент Бразилії не полетить до Путіна на саміт БРІКС: в чому причина

Неділя 20 жовтня 2024 22:31
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Президент Бразилії не полетить до Путіна на саміт БРІКС: в чому причина Фото: президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Цими днями російський диктатор Володимир Путін відмовився їхати до Бразилії на саміт G20. Сьогодні стало відомо, що бразильський президент скасував свою поїздку на саміт БРІКС до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Brasil.

Видання посилаючись на медичний бюлетень пише, що Луїс Інасіу Лула да Сілва отримав травму голову, а саме - "різано-тупу рану в потиличній області". Команда, яка обслуговувала президента, порекомендувала йому не здійснювати далеких авіаперельотів. Таким чином поїздка до Казані була скасована. Наразі Лула да Сільва залишається під наглядом медичної бригади.

Водночас йому дозволили виконувати інші повсякденні завдання, тому президент Бразилії приєднається до саміту БРІКС в онлайн-форматі.

"Через травму Лула не поїде на саміт БРІКС у Казані, Росія. Голова Виконавчого комітету візьме участь у засіданні в режимі відеоконференції. Він повинен був піднятися на борт у цю неділю, о 5 годині вечора", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 жовтня Путін відмовився їхати на саміт G20 до Бразилії, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. При цьому він заявив, що рішення МКС "легко обійти".

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