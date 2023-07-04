Саміт НАТО у Вільнюсі охоронятимуть понад 4 тисячі солдатів різних країн

Безпеку під час саміту НАТО у Вільнюсі забезпечуватимуть три тисячі військовослужбовців Збройних сил Литви. Крім того, буде залучено близько тисячі військовослужбовців з інших країн.
Про це заявив полковник-лейтенант збройних сил Литви Лютаурас Багочюнас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Також буде близько 1000 військовослужбовців НАТО, які допомагатимуть забезпечувати безпеку, працюючи спільно з армією та іншими службами, які відповідають за безпеку", - заявив Багочюнас.
За його словами, під час саміту НАТО присутність військових та представників спецслужб буде помітною не лише у Вільнюсі.
"Вони забезпечать безпеку критично важливих об'єктів, важливої інфраструктури, мостів, шляхопроводів. Крім того, військові керуватимуть автомобілями делегації, вони виконуватимуть інші специфічні завдання", - додав він.
При цьому перший заступник Служби безпеки Управління Паулюс Неміра додав, що за безпеку саміту відповідатимуть 12 тисяч чиновників та військовослужбовців.
Саміт НАТО у Вільнюсі
Саміт НАТО пройде з 11 по 12 липня у столиці Литви Вільнюсі. В Офісі Президента назвали умову, за якої Зеленський відвідає саміт у Вільнюсі. Міністр оборони Олесій Резніков заявив, що Україна готова негайно підписати протокол про вступ до НАТО.
Посол Сполучених Штатів у Північноатлантичному Альянсі Джуліанна Сміт зазначила, що країни-члени близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО.
Також повідомлялося, що Польща найближчим часом відправить до Литви контингент спецназівців для виконання завдань охорони саміту НАТО.
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