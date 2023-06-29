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Члени НАТО близькі до консенсусу щодо вступу України до альянсу, - посол США

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Четвер 29 червня 2023 22:27
Члени НАТО близькі до консенсусу щодо вступу України до альянсу, - посол США Фото: посол США в НАТО Джуліанна Сміт (Twitter)
Автор: Валерія Поліщук

Країни-члени Північноатлантичного альянсу близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО.

Про це заявила посол США в НАТО Джуліанна Сміт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabya News.

"Я думаю, більшість із нас упевнені, що ми зможемо дійти до угоди, яка відображатиме те, де ми перебуваємо, і в яку українці повірять і відчують, що це щось більше, ніж повторення Бухареста", - сказала вона.

За її словами, альянс наближається до консенсусу щодо формулювань, але зазначила, що не хоче передбачати остаточну версію угоди.

"Одним із варіантів, який ми розглядаємо, є дозвіл Україні пропустити План дій щодо членства", - заявила вона.

Посол США в НАТО повідомила, що Вашингтон веде переговори з Києвом про те, щоб "заспокоїти їх у довгостроковій перспективі та допомогти їм у тому ж дусі, що ми робили протягом останніх 15 місяців".

Вона не повідомила, чи можуть бути зроблені якісь конкретні заяви до саміту у Вільнюсі.

"Коли ви зберете все це разом, я думаю, це дасть українцям відчуття, що ми їх почули і розуміємо, що вони шукали щось конкретне", - сказала Сміт.

Шлях України до НАТО

Рік тому, під час повномасштабного вторгнення РФ, Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО. Члени НАТО та генсек Єнс Столтенберг неодноразово наголошували на тому, що Україна не приєднається до Альянсу, поки триває війна.

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