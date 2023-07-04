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Саммит НАТО в Вильнюсе будут охранять более 4 тысяч солдат разных стран

Фото: саммит НАТО в Вильнюсе будут охранять 4 тысячи солдат (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Безопасность во время саммита НАТО в Вильнюсе будут обеспечивать три тысячи военнослужащих Вооруженных сил Литвы. Кроме того, будут привлечены около тысячи военнослужащих из других стран.

Об этом заявил полковник-лейтенант вооруженных сил Литвы Лютаурас Багочюнас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Также будет около 1000 военнослужащих НАТО, которые будут помогать обеспечивать безопасность, работая совместно с армией и другими службами, отвечающими за безопасность", - заявил Багочюнас.

По его словам, во время саммита НАТО присутствие военных и представителей спецслужб будет заметно не только в Вильнюсе.

"Они обеспечат безопасность критически важных объектов, важной инфраструктуры, мостов, путепроводов. Кроме того, военные будут управлять автомобилями делегации, они будут выполнять и другие специфические задачи", - добавил он.

При этом первый заместитель Службы безопасности Управления Паулюс Немира добавил, что за безопасность саммита будут отвечать 12 тысяч чиновников и военнослужащих.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит НАТО пройдет с 11 по 12 июля в столице Литвы Вильнюсе. В Офисе Президента назвали условие, при котором Зеленский посетит саммит в Вильнюсе. Министр обороны Олесий Резников заявил, что Украина готова немедленно подписать протокол о вступлении в НАТО.

Посол Соединенных Штатов в Североатлантическом Альянсе Джулианна Смит отметила, что страны-члены близки к консенсусу по вступлению Украины в НАТО.

Также сообщалось, что Польша в ближайшее время отправит в Литву контингент спецназовцев для выполнения задач по охране саммита НАТО.

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