Саміт НАТО продемонструє підтримку України, включно зі шляхом до членства, - Блінкен

На саміті НАТО у Вільнюсі Україна має отримати потужний пакет політичної та практичної підтримки, включно зі шляхом до членства в Альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена в інтерв'ю телеканалу ABC .

"У нас є єдиний альянс, який збирається продемонструвати дуже практичними способами свою незмінну підтримку України, включно зі шляхом до членства", - сказав він.

В окремому інтерв'ю на NBC Блінкен наголосив на чіткій демонстрації прогресу, якого Україна досягла на шляху до членства. Він додав, що це буде відображено в рішеннях саміту, а також в роботі, яку ще потрібно виконати.

"Я думаю, що всі, включно з президентом Зеленським, чітко усвідомлюють, що під час війни членство не може відбутися, але вони досягли реального прогресу, і альянс визначить подальші реформи як у сфері безпеки, так і в сфері демократії, які необхідні для продовження руху цим шляхом", - сказав держсекретар США.

Зазначимо, що раніше президент Володимир Зеленський розкритикував країни-члени НАТО через їхню позицію щодо України. Адже Київ отримав сигнал про те, що партнери в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Україна хоче отримати запрошення приєднатися до Альянсу на саміті. При цьому країна розуміє, що повноправним членом НАТО може стати лише після закінчення війни з Росією.

При цьому посол Литви в НАТО Дейвидас Матульоніс вважає, що Україна не отримає запрошення в НАТО під час саміту. Проте на ньому буде визначено чіткішу процедуру, за яких умов Україна може його отримати.

Окрім того, президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що на саміті має бути вказаний конкретний механізм вступу України до НАТО.

Окрім запрошення до членства в НАТО, Україна хоче отримати гарантії безпеки від Заходу на період, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

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