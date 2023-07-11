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У Вільнюсі маємо вказати конкретний механізм вступу України до НАТО, - Науседа

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Україна, Вівторок 11 липня 2023 12:38
У Вільнюсі маємо вказати конкретний механізм вступу України до НАТО, - Науседа Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Країни НАТО на саміті у Вільнюсі мають вказати конкретний механізм вступу України до Альянсу.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі з президентом США у Вільнюсі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNS.

"У питанні України президент (Джо Байден, - ред.) налаштований оптимістично, він каже, що потрібно провести певну роботу, щоб членство України в НАТО стало реальністю, але сьогодні США цитують його: найбільший прихильник України і продовжуватимуть підтримувати Україну до перемоги", - заявив лідер Литви.

За його словами, найголовніше, щоб уже на цьому саміті НАТО змогли знайти чіткий спосіб відчинити відчинені двері НАТО. "Одна справа заявити, що двері НАТО відчинені, інша справа вказати конкретний механізм проходу через ці двері", - заявив він.

За словами Науседи, лідери НАТО зараз згодні з тим, що від Плану дій щодо членства України слід відмовитися. "Тому процес скорочується вдвічі", - заявив президент Литви.

Він також повідомив, що оцінюватиметься прогрес України в реалізації реформ – не лише військових, а й щодо забезпечення верховенства закону та демократії.

"Я думаю, що цього разу ми підемо хоча б на кілька кроків далі від Бухареста і навіть Мадрида, відкриваючи чітку перспективу для України стати членом, щойно дозріють відповідні умови. Ми сподіваємося, що це буде справою найближчого майбутнього", - заявив Науседа. , маючи на увазі раніше проведені саміти НАТО.

Саміт НАТО

На саміті у Вільнюсі 11-12 червня обговорюється питання про гарантії безпеки України та вступ до Альянсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що текст комюніке Альянсу щодо України буде оприлюднено сьогодні. Він заявив, що Україна отримає сильне повідомлення за підсумками саміту. При цьому він не сказав, чи отримає Україна запрошення до НАТО.

Водночас, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що у запропонованій заключній заяві саміту НАТО у Вільнюсі відсутній конкретний графік вступу України до Альянсу.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що союзники щодо НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ для України.

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