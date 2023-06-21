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Саміт НАТО у Литві буде захищати комплекс NASAMS, - ABC

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Середа 21 червня 2023 11:22
Саміт НАТО у Литві буде захищати комплекс NASAMS, - ABC Фото: саміт НАТО у Литві буде захищати комплекс NASAMS (gagadget.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Іспанія відправить зенітно-ракетний комплекс NASAMS з військової бази Ліелварде у Латвії до Вільнюсу (Литва) на час саміту НАТО 11-12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

Для забезпечення безпеки саміту Альянсу з Латвії до Литви також відправляться близько 85 іспанських військових.

Джерела видання з військових кіл Іспанії зазначили, що цей внесок в оборону саміту демонструє надійність країни, сумісність з іншими системами НАТО та їхню відданість Альянсу.

Додамо, що Іспанія розгорнула комплекс NASAMS у Латвії у червні 2022 року.

Саміт НАТО у Литві

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав, що Україна очікує отримати "чіткий графік вступу" до НАТО на саміті. При цьому генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна не отримає запрошення до Альянсу під час саміту у Вільнюсі.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський заявляв, що країні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. При цьому вони не мають бути заміною вступу до НАТО, а діяти до приєднання країни до Альянсу.

Додамо, що НАТО планує прийняти багаторічний пакет допомоги для України на саміті у Вільнюсі.

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