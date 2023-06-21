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Саммит НАТО в Литве будет защищать комплекс NASAMS, - ABC

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Среда 21 июня 2023 11:22
Саммит НАТО в Литве будет защищать комплекс NASAMS, - ABC Фото: саммит НАТО в Литве будет защищать комплекс NASAMS (gagadget.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Испания отправит зенитно-ракетный комплекс NASAMS с военной базы Лиэлварде в Латвии в Вильнюс (Литва) на время саммита НАТО 11-12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Для обеспечения безопасности саммита Альянса из Латвии в Литву также отправятся около 85 испанских военных.

Источники издания из военных кругов Испании отметили, что этот вклад в оборону саммита демонстрирует надежность страны, совместимость с другими системами НАТО и их приверженность Альянсу.

Испания развернула комплекс NASAMS в Латвии в июне 2022 года.

Саммит НАТО в Литве

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина ожидает получить "четкий график вступления" в НАТО на саммите. При этом генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашение в Альянс во время саммита в Вильнюсе.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что стране нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируются на бумаге. При этом они не должны заменять вступление в НАТО, а действовать до присоединения страны к Альянсу.

Добавим, что НАТО планирует принять многолетний пакет помощи Украине на саммите в Вильнюсе.

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