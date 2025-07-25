Росіяни хотіли прорватися до Степногірська на Запоріжжі: назад не повернувся ніхто
Російська диверсійно-розвідувальна група в ніч з 24 на 25 липня спробувала прорватися до Степногірська у Запорізькій області. Проте спроба росіян провалилася з поганими для них наслідками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.
"На Гуляйпільському напрямку противник зараз проводить певне перегрупування сил і засобів, і в недалекому майбутньому ми очікуємо, що він відновить активні штурмові дії", - зазначив Волошин.
За словами речника, важка ситуація зараз склалася біля населеного пункту Кам'янське, що на Оріхівському напрямку. Окупанти намагаються закріпитися у Кам'янському та просунутися до Степногірська.
"І минулої ночі ворожа диверсійна група намагалася прорватися до населеного пункту Степногірськ, проте Сили оборони України припинили цю спробу, вона виявилась невдала", - зазначив Волошин.
Українські військові утримують північні околиці Кам'янського. Окупанти намагаються вибити українців, застосовуючи артилерійські обстріли та авіаудари. Зокрема бомбардують населений пункт Плавні неподалік від Кам'янського.
Росіяни хочуть зайти у Степногірськ, для початку хоча б захопити його південні околиці. Саме це намагалася зробити російська ДРГ вночі.
"Саме у південному районі Степногірська є багатоповерхова забудова і там є де сховатися штурмовим та диверсійним групам, але Сили оборони України цю групу знищили", - резюмував Волошин.
Ситуація на фронті 25 липня
Зазначимо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби, 24 липня, на фронті відбулось 174 бойових зіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Лиманському напрямках. За добу окупанти втратили орієнтовно 980 одиниць живої сили під час спроб штурмів.
На Запоріжжі ворог зосередив зусилля на тому, щоб зайняти Кам'янське та Степногірськ. Це дозволить росіянам обстрілювати південні райони Запоріжжя з польової артилерії та розгорнути FPV-терор проти міста.
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