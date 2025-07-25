Росіяни хотіли прорватися до Степногірська на Запоріжжі: назад не повернувся ніхто

Російська диверсійно-розвідувальна група в ніч з 24 на 25 липня спробувала прорватися до Степногірська у Запорізькій області. Проте спроба росіян провалилася з поганими для них наслідками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону .

"На Гуляйпільському напрямку противник зараз проводить певне перегрупування сил і засобів, і в недалекому майбутньому ми очікуємо, що він відновить активні штурмові дії", - зазначив Волошин.

За словами речника, важка ситуація зараз склалася біля населеного пункту Кам'янське, що на Оріхівському напрямку. Окупанти намагаються закріпитися у Кам'янському та просунутися до Степногірська.

"І минулої ночі ворожа диверсійна група намагалася прорватися до населеного пункту Степногірськ, проте Сили оборони України припинили цю спробу, вона виявилась невдала", - зазначив Волошин.

Українські військові утримують північні околиці Кам'янського. Окупанти намагаються вибити українців, застосовуючи артилерійські обстріли та авіаудари. Зокрема бомбардують населений пункт Плавні неподалік від Кам'янського.

Росіяни хочуть зайти у Степногірськ, для початку хоча б захопити його південні околиці. Саме це намагалася зробити російська ДРГ вночі.

"Саме у південному районі Степногірська є багатоповерхова забудова і там є де сховатися штурмовим та диверсійним групам, але Сили оборони України цю групу знищили", - резюмував Волошин.