Саме слово "балістика" викликатиме тривогу. РФ не зможе ефективно протидіяти ATACMS, - Ігнат

Зазначимо, що Україна отримала від Британії та Франції ракети Storm Shadow/Scalp, які мають дальність понад 250 км. Втім, як зазначає Ігнат, ракет багато не буває.

"Зараз маємо тандем. Сподіваємося на тріо з німецькою ракетою Taurus, ну і квартет доповнив би непогано ATACMS", - сказав він.

Речник Повітряних сил також пояснив важливість ракет ATACMS для України.

"Це балістика. Навряд російські комплекси зможуть ефективно протидіяти їй. Можливо, але все ж таки це ракета здатна бити щонайменше 300 км, а, можливо, і більше. Саме слово "балістика" викликатиме тривогу у росіян", - сказав він.

ATACMS для України

Раніше західні ЗМІ заявляли, що питання передачі ракет ATACMS Україні зрушило з мертвої точки.

Зокрема, NBC News повідомило, що під час зустрічі президентів України та США, лідер Штатів Джо Байдена повідомив Володимиру Зеленському про передачу Україні невеликої кількості ракет ATACMS. Проте прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр не змогла підтвердити цю інформацію.

Згідно з даними The Washington Post, Україна може отримати ракети ATACMS, які озброєні касетними боєприпасами, а не однією боєголовкою. Так, існує три версії ракет про які можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

При цьому зазначимо, що за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, наші війська не використовуватимуть ATACMS для ударів по території РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.