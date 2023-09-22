Що відомо про касетні ракети ATACMS, які Україна може отримати від США

Президент США Джо Байден нібито повідомив президенту України Володимиру Зеленському про своє рішення надати українській армії далекобійні ракети ATACMS. Але це буде версія з касетним зарядом.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: публікації видань The Washinghton Post та NBC News, дані Wikipedia, заяви президента України та представників Білого дому, а також коментар військового експерта порталу Defense Express Валерія Рябиха для РБК-Україна.

Що відомо про ракети, які можуть отримати ЗСУ від США, - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Байден нарешті погодився на ATACMS?

Сьогодні ввечері телеканал NBC News з посиланням на трьох неназваних американських чиновників і представника Конгресу повідомив, що Байден нібито сказав Зеленському, що США передадуть Україні ракети ATACMS. Але невелику кількість.

Водночас видання The Washington Post дізналося, що мова йде про версію ракет ATACMS, озброєну касетними боєприпасами, а не однією боєголовкою.

Проте інформація про нібито згоду Байдена викликає певні сумніви, адже напередодні візиту Зеленського до Вашингтону в американських ЗМІ також з'явилися повідомлення про те, що президент США "наблизився" до рішення про ATACMS.

Однак, в оголошений після зустрічі лідерів держав новий пакет допомоги від США ракети ATACMS не увійшли, а в Білому домі заявили, що Україна поки що отримала відмову щодо цього питання.

Наразі ж ні Білий дім, ні Пентагон не коментував нові публікації ЗМІ про рішення щодо далекобійних ракет. Водночас Зеленський раніше заявляв, що Україна та США "на фінішній прямій" з постачання далекобійних ATACMS.

Що відомо про касетні ATACMS

Як розповів в коментарі РБК-Україна військовий експерт порталу Defense Express Валерій Рябих, існує три версії ракет ATACMS, які могли б підійти під описану в ЗМІ. Дві з них - виключно касетні, а ще одна - заряджена самонавідними боєприпасами.

"Я думаю, що тут, скоріш за все, мова може йти поки що про перші дві касетні версії. Перша - це М39, яка випускалася по 96-й рік, друга - М39А1, яка випускалася з 97-го по 2003 рік", - припустив в розмові з виданням експерт.

Частина цих ракет, за словами Рябиха, проходила переоснащення на інші версії, зокрема, осколково-фугасні. Крім того, будь-яка ракета потребує раз на декілька років обслуговування та перепакування, щоб вона не втрачала свої властивості.

"Тут питання з точки зору цих касетних боєприпасів взагалі цікаве, бо, як мені здається, ці перші М39 можуть і не бути дієвими. Їх виготовляли до 1996 року, а з того часу вже пройшло 27 років. Це вже, мабуть, граничний термін, щоб їх використовувати", - додав експерт.

Технічні характеристики

ATACMS М39:

Рік початку експлуатації - 1991.

Маса - 1670 кг.

Маса бойової частини - 560 кг.

Дальність удару - 165 км.

Точність ураження (відхилення) - 225-250 метрів.

ATACMS М39А1:

Рік початку експлуатації - 1998.

Маса - 1320 кг.

Маса бойової частини - 160 кг.

Дальність удару - 300 км.

Точність ураження (відхилення) - менше 100 метрів.

Ракети ATACMS запускаються з реактивних систем залпового вогню HIMARS, які вже перебувають на озброєнні армії України.

Фото: конструкція касетних ракет ATACMS (armyrecognition.com)

Як можуть застосовуватися ATACMS

Касетні боєприпаси використовуються на полі бою для ударів по скупченню живої сили, військової техніки і цілей, а також для ударів по аеродромах з авіацією, пояснив Рябих.

"Нам далекобійна зброя потрібна для підготовки поля бою для подальшого звільнення Криму. Ми вже тривалий час спостерігаємо поступове витіснення противника з тієї зони, яку він намагався окупувати. Паралельно йде процес ураження аеродромів противника, що також є елементом руйнування ППО Криму та зменшенням кількості ворожої авіації, яка застосовується на півдні", - сказав він.

Удари по аеродромах або навіть створення самої загрози для них може змусити російських окупантів передислокувати свою авіацію, що змінить ситуацію на полі бою, зазначив експерт.

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