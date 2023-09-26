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Україна не використовуватиме ракети ATACMS для ударів по території РФ, - Данілов

Вівторок 26 вересня 2023 10:15
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Україна не використовуватиме ракети ATACMS для ударів по території РФ, - Данілов Фото: секретар РНБО України Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські війська не використовуватимуть далекобійні ракети ATACMS для ударів по території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в інтерв'ю іспанській газеті ABC.

"Ми не використовуватимемо їх (ракети ATACMS - ред.) на території Росії, у нас є угоди з цього питання з нашими партнерами", - сказав Данілов.

Він наголосив, що ATACMS застосовуватимуться виключно для захисту території України.

ATACMS для України

Західні ЗМІ раніше заявляли про те, що питання передачі далекобійних ATACMS зрушило з мертвої точки. В Сенаті Сполучених штатів Америки закликали Джо Байдена передати нашій країні ракети, втім, Білий дім був стриманий у своїх заявах. Там стверджують про продовження дискусій щодо передачі снарядів.

Як писало NBC News, під час зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена, останній повідомив лідеру України про те, що Штати нададуть невелику кількість ракет ATACMS. Втім, прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр не змогла підтвердити цю інформацію.

Згідно з даними The Washington Post, Україна може отримати ракети ATACMS, які озброєні касетними боєприпасами, а не однією боєголовкою. Відповідно до описання в ЗМІ, існує три версії ракет про які можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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