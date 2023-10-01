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Само слово "баллистика" будет вызывать тревогу. РФ не сможет эффективно бороться с ATACMS, - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (facebook.com/yuriy ignat)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные не смогут эффективно противодействовать дальнобойным ракетам ATACMS, способным поражать цели на расстоянии 300 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Отметим, что Украина получила от Британии и Франции ракеты Storm Shadow/Scalp, которые имеют дальность более 250 км. Впрочем, как отмечает Игнат, ракет много не бывает.

"Сейчас у нас есть тандем. Надеемся на трио с немецкой ракетой Taurus, ну и квартет дополнил бы неплохо ATACMS", - сказал он.

Спикер Воздушных сил также объяснил важность ракет ATACMS для Украины.

"Это баллистика. Вряд ли российские комплексы смогут эффективно противодействовать ей. Возможно, но все же эта ракета способна бить по меньшей мере на 300 км, а возможно и больше. Само слово "баллистика" будет вызывать тревогу у россиян", - сказал он.

ATACMS для Украины

Ранее западные СМИ заявляли, что вопрос передачи ракет ATACMS Украине сдвинулся с мертвой точки.

В частности, NBC News сообщило, что во время встречи президентов Украины и США лидер Штатов Джо Байдена сообщил Владимиру Зеленскому о передаче Украине небольшого количества ракет ATACMS. Однако пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла подтвердить эту информацию.

Согласно данным The Washington Post, Украина может получить ракеты ATACMS, вооруженные кассетными боеприпасами, а не одной боеголовкой. Так, существует три версии ракет о которых можно прочитать в материале РБК-Украина.

При этом отметим, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, наши войска не будут использовать ATACMS для ударов по территории РФ.

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Воздушные силы УкраиныРоссийская ФедерацияATACMS