"Самая строгая часть статьи". Дело о нападении на журналистов "Схем" переквалифицировали

Так, дело было возбуждено по части 3 ст. 171 УК, а до этого его квалифицировали по ч. 1 ст. этой же статьи.

"Полицейские Голосеевского отдела полиции Киева внесли в ЕРДР сведения по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 171 УК "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" по факту нападения на работников "Радио Свобода" в помещении государственного "Укрэксимбанка", - говорится в сообщении.

Указана, что третья часть является самой строгой, она предусматривает, что преступные действия по препятствованию журналистам было совершено должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц.

Санкция по новой нарушенной части статьи предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 5 лет.