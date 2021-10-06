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Монастырский о нападении на журналистов "Схем": расследование не займет много времени, будут подозрения

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Киев, Среда 06 октября 2021 10:55
Монастырский о нападении на журналистов "Схем": расследование не займет много времени, будут подозрения Фото: министр внутренних дел Украины Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отреагировал на нападение на журналистов программы "Схемы". Обещает, что расследование не займет много времени, будут объявлены подозрения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу министра.

По его словам, полиция уже привлекла к материалам расследования видео из кабинета главы правления Укрэксимбанка, на котором зафиксированы противоправные действия группы лиц в отношении журналистов "Радио Свобода".

"Уверен, что расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будут объявлены согласованные прокуратурой подозрения", - написал он.

Монастырский заявил, что такое поведение к сотрудникам СМИ недопустимо в демократическом обществе и обязательно получит надлежащую правовую оценку правоохранителей.

Напомним, глава Укрэксимбанка Мецгер сложил полномочия.

Ранее у Зеленского заявили, что модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой.

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Укрэксимбанк Денис Монастырский
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