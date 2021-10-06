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У Зеленского выступают за отстранение Мецгера с поста главы правления Укрэксимбанка

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Киев, Среда 06 октября 2021 09:00
У Зеленского выступают за отстранение Мецгера с поста главы правления Укрэксимбанка Фото: советник руководителя Офиса главы государства Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Офис президента Украины отреагировал на нападение на журналистов программы "Схемы" в Укрэксимбанке. У Зеленского выступают за отстранение Евгения Мецгера с поста главы правления Укрэксимбанка.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ОП.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой.

"Правила уважения к журналистской работе и форматы предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны, и не может быть причины, чтобы их не соблюдать", - сказал он.

В ОП сообщили, что Нацполиция в пределах начатого уголовного производства анализирует все обстоятельства случившегося. Наблюдательный совет банка заявил о проведении проверки в рамках правил, утвержденных для государственного банка. Также на уровне Наблюдательного совета может происходить и модерирование дальнейшего развития этой ситуации для финучреждения.

"По меньшей мере представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности главы правления банка, чтобы не было ни одного, даже гипотетического препятствия для расследования и проверки", - говорится в сообщении.

Что произошло

Журналисты программы "Схемы" опубликовали видео, на котором зафиксирован конфликт во время записи интервью с главой Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Журналисты заявляют, что сотрудники банка стерли видеозаписи с носителей, но их удалось восстановить.

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Укрэксимбанк Офис президента
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